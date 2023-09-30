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Главный дипломат Евросоюза посетил Одессу - основные заявления

19:13, Сегодня
Мировые новости, Политика, Новости СНГ
жозеп боррель скриншот
Фото: скриншот из Youtube
По словам Жозепа Борреля, украинский город должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу, но попадает в новости как часты...

Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в украинский город Одесса.

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого он фигурирует в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения россией", - подчеркнул лидер европейской дипломатии.

Он напомнил, что прошел уже год с момента незаконной аннексии россией Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

"Украина имеет полное право защитить себя от российской агрессии и вернуть полный контроль над своей территорией. ЕС поддерживает Украину до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал Курсор, в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита назвали проведение переговоров о получении статуса кандидата на вступление Украины в ЕС.

Также Курсор писал о том, что в Евросоюзе не рассчитывают на то, что развязанная рф война быстро закончится. В связи с этим верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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