«Вагнеровцы» вернулись на фронт — в ISW указали на любопытную деталь

Аналитики ISW говорят, что возвращение «вагнеровцев» на фронт свидетельствует о серьезной проблеме наемников.

После устранения евгения пригожина* «вагнеровцы» вернулись на Бахмутское направление, однако столкнулись с определенными трудностями.

Информацию о возвращении наемников в Украину подтверждают как украинские, так и российские источники, пишет Институт изучения войны (ISW).

Эксперты указали, что украинские и российские подтверждения по поводу дислокации некоторых бывших "вагнеровцев" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что боевикам "вагнера" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства.

Утверждается, что после гибели пригожина командный состав "вагнера" изменился, и теперь боевики возвращаются в Украину, заключая контракты с минобороны рф. Это связано с необходимостью россии компенсировать потери среди оккупантов на фронте.

Курсор напоминает, что вчера появилось сообщение о том, что некоторые наемники российской группы «вагнер» покинули Беларусь и вернулись на фронт в Донецкую область. Об этом изданию РБК-Украина сообщил представитель украинских военных.

"Мы подтверждаем присутствие "вагнеровцев" на территории Восточной группы войск, - заявил официальный представитель Восточной группы войск Илья Евлаш. — Это военнослужащие «вагнера», находившиеся на территории Беларуси. Сейчас там расформировывают их лагеря».

Ранее Курсор писал, что, согласно секретному документу, отправленному Киевом своим западным союзникам, иранские дроны-камикадзе, которые рф использует в последних атаках на украинские города, начинены европейскими компонентами. В документе, представленном Украиной правительствам G7 в августе и полученном Guardian, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!