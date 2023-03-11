«Вагнеровцы» значительно продвинулись в районе Бахмута, восточная часть города захвачена — британская разведка

За последние четыре дня пророссийские наемники из ЧВК «Вагнера» захватили большую часть восточной половины города Бахмут Донецкой области Украины. Сейчас линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По их информации, в настоящее время Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать западную часть города, войска рф* пока ничего не могут этому противопоставить. Украинские защитники, в частности, разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между зданиями. По данным британской разведки, поскольку ВСУ могут вести огонь из укрепленных зданий на Западе, этот район превратился в зону боевых действий.
По оценке Минобороны Британии, это может осложнить силам «Вагнера» попытки продолжить лобовое наступление на Запад. Однако украинские силы и их линии снабжения на Западе остаются уязвимыми для попыток россии обойти защитников с севера и юга, добавляется в сводке.
В то же время в офисе украинского президента констатировали, что в Бахмуте украинские защитники уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило подготовиться украинским силам обороны к контрнаступлению.
Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.
Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.
Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!