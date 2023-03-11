«Вагнеровцы» значительно продвинулись в районе Бахмута, восточная часть города захвачена — британская разведка

Украинским войскам становиться все сложнее удерживать город, однако они не отступают.

За последние четыре дня пророссийские наемники из ЧВК «Вагнера» захватили большую часть восточной половины города Бахмут Донецкой области Украины. Сейчас линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По их информации, в настоящее время Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать западную часть города, войска рф* пока ничего не могут этому противопоставить. Украинские защитники, в частности, разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между зданиями. По данным британской разведки, поскольку ВСУ могут вести огонь из укрепленных зданий на Западе, этот район превратился в зону боевых действий.

По оценке Минобороны Британии, это может осложнить силам «Вагнера» попытки продолжить лобовое наступление на Запад. Однако украинские силы и их линии снабжения на Западе остаются уязвимыми для попыток россии обойти защитников с севера и юга, добавляется в сводке.

В то же время в офисе украинского президента констатировали, что в Бахмуте украинские защитники уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило подготовиться украинским силам обороны к контрнаступлению.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!