Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов

В документе отмечается, что призванные на сборы россияне будут проходить их в Вооруженных силах РФ, государственной охране и Федеральной службы безопасности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на некие сборы. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Всем региональным властям, а также правительству поручили провести эту мобилизацию.

Указ главы Кремля датирован 18 февраля 2022 года.

Отметим, что напряженность вокруг границ Украины возрастает. РФ сконцентрировала вокруг украинских границ по разным оценкам от 100 до 200 тысяч военных, большое количество техники.

Напомним, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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