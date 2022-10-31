Власти РФ приступили к блокировке Telegram

Роскомнадзор внес принадлежащий Telegram домен t.me в реестр запрещенных в российской федерации* ресурсов.

Основанием для этого якобы послужила публикация в мессенджере запрещенного контента. Известно, что ограничить доступ к t.me от роскомнадзора потребовали сотрудники генпрокуратуры рф, информирует портал ProstoMOB.

«Принадлежащий популярному мессенджеру домен был заблокирован российскими властями на основании положений закона об информации. Данный закон позволяет блокировать ресурсы, которые публикуют незаконный контент. Под незаконным контентом следует понимать призывы к экстремизму или участию в массовых беспорядках, материалы международных или зарубежных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в РФ, информацию о способах приготовления наркотиков и пр.», — пишет издание.

Отмечается, что домен t.me предназначен для создания коротких гиперссылок на профили пользователей и группы в Telegram.

«На момент подготовки материала он был убран роскомнадзором из перечня запрещенных веб-ресурсов. Вместе с тем доступа к домену российские пользователи по-прежнему не имеют», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, глава чвк «вагнер» евгений пригожин направил в генеральную прокуратуру рф запрос о проверке YouTube, потому что он хочет, чтобы правительство признало деятельность Google LLC «нежелательной на территории рф».

Пригожин указывает на некую информационную войну на видеохостингу, которая «очерняет образ россии в глазах пользователей». По его мнению, это военное межгосударственное противостояние, затрагивающее мирных жителей и приводящее к дезинтеграции общества, а также к формированию восприятия россии «в образе врага».

Также Курсор писал о том, что в рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!