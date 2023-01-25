Во многих областях Украины воздушная тревога: что известно на данный момент

На фоне угрозы российской атаки во многих областях Украины включили воздушную тревогу, местных жителей просят срочно пройти в укрытие.

В данный момент сирена звучит в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях, а также в Крыму. Украинские журналисты пишут, что была зафиксирована активность голосовой сети стратегической авиации *россии на боевых частотах, включен трансмиттер – радиоэлектронное устройство, предназначенное для передачи аудиофайлов, записанных на флеш-память в эфир с последующим прослушиванием с помощью FM-радио.

Согласно предварительной информации, тревога началась из-за военных учений в Беларуси. Несколько ранее сегодня, 25 января, тревогу объявляли из-за перемещения наземных пусковых установок ЗРК/РСЗО вдоль северо-западной границы с Беларусью.

Чуть позже сообщили, что передатчик российской авиации включен на боевых частотах. Это означает, что есть высокая вероятность боевой активности российской стратегической авиации.

Ранее мы рассказывали, что Байден одобрил передачу Украине 31 танка Abrams и заявил об освобождении Крыма.

«Курсор» сообщал, что Израиль отказал США на запрос о передаче Украине зенитных ракет Hawk.

Помимо этого пропагандисты заявили, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль.

Также у Зеленского заявили, что россия скоро пойдет в наступление и развалится.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!