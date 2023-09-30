Во сколько россиянам обходится содержание путина - эксперты подсчитали

Подсчеты были осуществлены на ближайшие три года.

Эксперты подсчитали, что за три года российским налогоплательщикам на содержании президента рф владимира путина* придется выделить сумму в размере 74,7 млрд рублей. Соответствующая сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2024-26 годы, вынесенного на рассмотрение Государственной думы.

Об этом пишет "9 канал".

Если брать во внимание расходы на путина за предыдущее три года, то можно заметить, что в этот раз они выросли на 20% или на 12,79 миллиарда рублей. Примечательно, что рост расходов на президента станет самым большим по сравнению с финансированием других ветвей власти. Так, к примеру денежная сумма, предназначенная на содержание аппарата правительства в 2024 году увеличится всего на 9%, до 10,655 миллиарда рублей.

При этом Государственная Дума и 450 ее депутатов обойдется бюджету в 15,086 миллиарда, что больше предыдущего 3-летнего бюджета лишь на 3,6%. Финансирование Совета Федерации вообще хотят "заморозить" на 7,795 миллиардах.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин больше не доверяет "вагнеровцам", но продолжает их использовать. Стали известны подробности встречи президента рф с представителями чвк "вагнер".

Также мы сообщали, что путин срочно обратился к жителям оккупированных территорий Украины. Российский диктатор путин записал видеообращение по случаю "годовщины дня воссоединения" россии с четырьмя временно оккупированными областями Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!