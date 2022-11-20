Военный эксперт опроверг слухи о расстреле российских пленных

«Преступление совершил российский солдат, открывший огонь. Он забрал вместе с собой всех своих товарищей, вынудив украинского пулеметчика стрелять.», — заявил эксперт.

Российские СМИ активно распространяют видео якобы расстрела пленных рф* украинскими военными.

Военный эксперт Томас Тайнер прокомментировал видеозапись и объяснил, что случилось на самом деле.

Он твердо заявил, что случившееся не является военным преступлением, поскольку существует определенная процедура сдачи в плен, которую нарушили оккупанты.

На видео, распространяемом пропагандистами рф, видны тела российских оккупантов, которые сдавались в плен ВСУ. В их умышленном расстреле обвиняют украинских военных и требуют реакции от ООН.

Потом всплыло другое видео, на котором они еще живые по очереди выходили из дома. На этом ролике видно по разговору, что идет процесс сдачи в плен. Однако в конце видно, что последний оккупант, выходя из дома, открывает огонь, после чего слышатся звуки выстрелов и съемка прерывается.

Томас Тайнер написал: «Посмотрел видео с мертвыми российскими солдатами в Макеевке («лнр»). Все, кто называет произошедшее военным преступлением, ничего не знают о процедурах сдачи в плен. Сдача в плен вражеских подразделений, превышающих ваше по численности – это тренированная процедура. Украинские военнослужащие следовали этой процедуре и благодаря этому выжили».

Когда сдается в плен вражеский отряд, превышающий по численности, то сторона, которой сдаются в плен, приказывает бросить оружие всем солдатам врага, поднять руки и выходить под прицелом пулемётов.

«Согласно процедуре, вы заставляете их лечь на землю, и если кто-то передумает – они будут легко нейтрализованы. Задача пулеметчика – стрелять немедленно в случае резких движений противника», – подчеркнул Тайнер.

Украинский пулеметчик, который контролировал выход противника без оружия, обязан был уничтожить сдающихся солдат, если они передумают и попробуют атаковать малочисленное украинское подразделение.

Томас Тайнер рассказал, что эту процедуру отрабатывают в армии всегда. Таким образом военные обеспечивает собственную безопасность.

«Украинцы установили пулемет, приказав пленным следовать процедуре. И все они были бы живы, если бы последний российский солдат не открыл огонь. Пулеметчик сделал все согласно процедуре – немедленно открыл огонь, чтобы обезопасить свое подразделение от того, что кто-то из лежащих на земле также откроет огонь», – пояснил эксперт.

Когда малочисленные подразделения берут в плен превосходящие их по численности силы, это всегда рискованно для обеих сторон. Поэтому военных таким вещам обучают.

«Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат, открывший огонь. Он забрал вместе с собой всех своих товарищей, вынудив украинского пулеметчика стрелять. Мне жаль сдавшихся россиян, но это не военное преступление», – резюмировал Танер.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского прокомментировали возможность тайных переговоров путина с Западом.

Напомним, наш сайт сообщал, что путин ни с кем не общается и ничего не подписывает уже десять дней.

Также мы информировали, что в США обеспокоены, что глава генштаба рф перестал выходить на связь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!