Военный рф жалуется, что ВСУ бьют по всем направлениям — перехват разговора

В разговоре с матерью российский оккупант рассказал о ситуации на фронте и сознался, что хочет вернуться домой.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на многих направлениях, освобождая населенные пункты от российских захватчиков. Успехи ВСУ подтверждают и сами военные российской федерации*.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало запись перехвата разговора оккупанта с матерью, в котором он рассказал, что дела их армии на фронте весьма плохи.

В разговоре солдат рассказал, что украинские защитники бьют российскую армию по всем направлениям и признался, что хочет вернуться домой. Также он спросил у матери что у них рассказывают в новостях.

Женщина ответила, что рассказывают о жестких боях в Красном Лимане, которые длятся три недели и что военных рф взяли в полукольца, на что оккупант ответил, что там уже не полукольцо, а все намного хуже.

«Курсор» писал ранее, что в перехваченном разговоре солдат российской федерации рассказывает о том, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день по прибытии на фронт.

Еще мы писали, что солдаты армии российской федерации, шокированные наступлением украинских военных и опасаются участия в боях за Украину голливудских супергероев.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военных рф «отправили умирать не за правое дело», а их президент прячется в бункере, а «не держит удар рядом».