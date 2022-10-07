Министр обороны Украины обратился к военному командованию рф: «Спасите россию от трагедии»

Алексей Резников заявил, что военных рф* «отправили умирать не за правое дело», а их президент прячется в бункере, а «не держит удар рядом».

Министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к офицерам и военному командованию рф, которое было обнародовано сегодня, 7 октября, в день 70-летия президента рф владимира путина.

Резников призвал офицеров и военное командование рф «спасти россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Министр также пообещал «безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«С человеком, который пока возглавляет россию, никто уже говорить не будет. Об этом четко сказал президент Украины. Кто представит рф на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что, либо они — либо вы. И вы знаете, что это правда», — заявил Резников в видеообращении.

По его словам, путин «боится прозрения, презрения и справедливого гнева» россиян.

«Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент — со своей армией. А где ваш?», — обратился Резников.

По словам министра, у чиновников и политиков рф, отправивших россиян на войну, «деньги и имущество находятся в странах НАТО, которые поставляют нам оружие»: «Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им 300 лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это».

Курсор писал ранее, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в российско-украинской войне. Он отметил, что 90 дней зимы решат больше чем 30 лет независимости.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!