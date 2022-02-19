В Луганске взорвали газопровод

Боевики так называемой ЛНР заявили, что в оккупированном Луганске был взорван газопровод «Дружба». В сети начало активно распространяться видео масштабного пожара в городе.

Боевики из группировки «ЛНР» заявили, что в ночь на 19 февраля трижды был взорван газопровод в Луганске. Так, боевики обвинили в взрывах украинских диверсантов.

В сети также активно распространяется видео, которое сняли очевидцы в Луганске. Люди пишут, что горит газопровод «Дружба».

В Киеве категорически отвергают обвинения террористов в организации этих взрывов.

Напомним, что власти так называемой «ДНР» продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, запугивая местных жителей якобы готовящемся нападением украинской армии. Несмотря на официальные заявления официального Киева о том, что возвращать силой Донбасс они не будут, бандформированиям удалось посеять панику в ОРДЛО.

Также Курсор сообщал, что замминистр иностранных дел Украины призывает к более активному участию Израиля в кризисе с Россией. Израиль пытался сбалансировать отношения как с Украиной, так и с Россией во время кризиса, не проявляя фаворитизма ни к одной из сторон, но Украина несколько раз добивалась вмешательства Израиля.

Еще редакция нашего портала писала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что, если начнется война, то боевые действия будут вестись именно в Европе. Он призвал глав европейских государств подумать, «хотят ли их избиратели войны».

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