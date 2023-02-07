Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы

18:37, Сегодня
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Фото: canva.com

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1.

Федеральное правительство одобрило поставку 178 танков Leopard 1.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Немецкое правительство делает еще один большой шаг в обеспечении поддержки вооружением украинских защитников.

По информации издания, Федеральный совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1.

Ранее Курсор писал, что Шольц отреагировал на абсурдное заявление путина о роли Германии в войне в Украине. Ранее путин* заявил, что россии «снова» угрожают немецкие танки, как это было во время Второй мировой войны.

Наш сайт информировал про новый взрыв в россии, есть погибшие.

Также мы информировали о «танковом скандале»: Германия озвучила окончательное решение по отправке техники. Германия направит в Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров, заявил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.

Позже сообщалось, что «танковый скандал» в Германии получил продолжение. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ушла в отставку после серии промахов.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

 

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