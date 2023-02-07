Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы

Федеральное правительство одобрило поставку 178 танков Leopard 1.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Немецкое правительство делает еще один большой шаг в обеспечении поддержки вооружением украинских защитников.

По информации издания, Федеральный совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1.

Ранее Курсор писал, что Шольц отреагировал на абсурдное заявление путина о роли Германии в войне в Украине. Ранее путин* заявил, что россии «снова» угрожают немецкие танки, как это было во время Второй мировой войны.

Наш сайт информировал про новый взрыв в россии, есть погибшие.

Также мы информировали о «танковом скандале»: Германия озвучила окончательное решение по отправке техники. Германия направит в Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров, заявил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.

Позже сообщалось, что «танковый скандал» в Германии получил продолжение. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ушла в отставку после серии промахов.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.