Войска рф ночью обстреляли Николаев: опубликовано фото разрушенного жилого дома

Циничный ответ государства-террориста на поражение в Херсоне был нацелен по жилому дому в Николаеве. Здание обрушилось до первого этажа, спасатели ищут людей под завалами.

В ночь на 11 ноября российские военные ударили по Николаеву, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Удар нанесен по жилой пятиэтажке. В результате попадания в дом и разрушения здания с 5 по 1 этаж погибли уже шесть человека, еще как минимум двое получили ранения. Спасатели работают на месте трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокость оккупантов: «Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5 по 1 этажи. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не прекращает свою мерзкую тактику. А ми не прекращаем нашу борьбу. Оккупанты ответят за каждое преступление против Украины и украинцев».

Ранее Курсор уже сообщал, что эксперты предупредили, что россия может нанести массированный удар по Украине. По словам Нарожного, возможно, россия может применить и иранские баллистические ракеты.

Также мы сообщали, что в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины. Российский депутат призвал также взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!