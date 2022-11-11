Эксперт предупреждает, что россия может нанести массированный удар по Украине

По словам эксперта, украинцам стоит готовиться к новой массированной атаке со стороны россии*.

По словам военного эксперта и волонтера Павла Нарожного, россияне могут использовать против Украины крылатые ракеты, среди которых будут и «калибры», а также иранские дроны-камикадзе «Шахед», которые в россии переименовали в герань.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Нарожного, возможно, россия может применить и иранские баллистические ракеты.

«Расслабляться нам точно не стоит. Нам нужно готовиться, быть готовыми к очередному массированному удару. Если он будет, он будет, скорее всего, миксованный, — то есть это будут крылатые ракеты, это будут «калибры» по каким-то особо высокоценным целям, это будут «шахед»…», — считает эксперт.

Ранее Курсор писал, что в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины. Российский депутат призвал также взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

Наша редакция сообщала, что Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений россией во время войны в Украине.

Кроме этого, в США заявили, что потери армии россии в Украине составляют «значительно более» 100 000 солдат.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами. В частности сохраняется потребность в танках, например, Abrams и Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!