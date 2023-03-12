Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян, в ВСУ показали новое видео

На окраинах города Бахмут и на некоторых улицах продолжаются жестокие сражения. Украинские военные борются с огромным количеством российских захватчиков.

По словам главы СНБО Данилова, тела противников разбросаны повсюду, но оккупанты не проявляют желания забрать трупы оккупантов, так как они не представляют ценности для них.

На видео запечатлена работа первого механизированного батальона 3-й ОШБр на окраинах города.





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