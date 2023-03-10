Воздушные силы Украины показали кадры уничтожения крылатой ракеты рф над морем

Воздушные силы показали уничтожение крылатой ракеты рф на юге Украины во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба воздушного командования «Пивдень»

Ракету уничтожили воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Пивдень».

«Защищать Украину для нас — высшая честь!», — коротко прокомментировали бойцы.

Как известно, ночью и утром 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Еще 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей из-за противодействия ПВО.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!