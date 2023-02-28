ВС Украины показали в действии огромный дрон-бомбардировщик

Вооруженные силы Украины используют большие гексакоптеры для уничтожения российских войск.

Они показали его работу в видеоролике.

На видео запечатлен большой дрон с шестью винтами, который поднял над землей сразу восемь боеприпасов и полетел сбрасывать их на оккупантов. К ролику также прикреплено видео украинского военного, позирующего рядом с БПЛА — кадр демонстрирует внушительные размеры последнего.

Название дрона в ролике не указывается, но внешне он похож на промышленный октокоптер Wind 8 от китайской компании DJI — такие же верхняя «крышка» корпуса и «ножки», но конструкция стоек для двигателей иная.

Как сообщал Курсор, новый украинский авиационный комплекс Shark может провести несколько часов в небе и при этом летать на расстояние более полусотни километров. Это ответ Украины российскому “орлану” и демонстрация того, каким на самом деле должен быть качественный отечественный беспилотник.

“Это очень красивый и серьезный хищник. Это беспощадный хищник, который находит свою добычу за много километров, который может видеть ее и чувствовать”, — рассказал о Shark испытатель беспилотника Михаил “Волыняка”.

Также Курсор писал о том, что украинские военные показали кадры уничтожили российских солдат с помощью дрона. Украинские защитники выявили огневую позицию солдат рф* на Бахмутском направлении. Точным ударом они уничтожили захватчиков с помощью дрона-камикадзе. Видео операции бойцы обнародовали в соцсетях.

«Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту», — шутят военные.

На кадрах видно, что украинские бойцы уничтожили как минимум две единицы живой силы врага.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!