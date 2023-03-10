Все деньги потрачены на войну: в рф учителям массово задерживают зарплаты

К началу февраля 2023 года долг государства перед учителями достиг 162 млн рублей, а это в 12 раз больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В рф* работники сферы образования столкнулись с массовой задержкой выплаты заработной платы. При этом россия продолжает тратить миллиарды на обстрелы мирных городов в Украине.

Об этом сообщается в докладе росстата о социально-экономическом положении в рф.

Отмечается, что к началу февраля 2023 года долг государства перед учителями достиг 162 млн рублей, увеличившись в 12 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, в конце прошлого года он не превышал 17 млн рублей. Из указанной суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, четыре млн — местные бюджеты и два млн — федеральная казна.

Кроме того, еще 10 млн рублей учителя не получили из-за «отсутствия собственных средств» у работодателей. А общая задолженность по зарплатам во всех сферах к началу февраля достигла 799 миллионов рублей, что на 24% больше, чем в январе. Задержка зарплат коснулась почти 19 тысяч работников, в январе зарплаты задерживали для 8,3 тысяч людей.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!