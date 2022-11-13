Все мы уже ощущаем, как приближается наша победа — обращение Зеленского

По словам президента Украины, в Херсонской области в ближайшее время будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах.

Вся Украина уже чувствует, как приближается победа в войне с россией*. Это происходит благодаря тому, что украинцы сохраняют единство, энергичность и знают, что пребывают «в своем праве на своей земле».

Об этом в воскресенье, 13 ноября, в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня воскресенье, я – в своем кабинете, вместе со мной – наша команда. Офис работает, Киев не останавливается, страна – без пауз. Посмотрите вокруг – всегда есть люди, без выходных работающие, воюющие ради нашей с вами победы. На фронте – без выходных. Спасатели и саперы – без выходных. Врачи, помогающие раненым, – без выходных. Врачи, которые помогают нашим детям – тоже без выходных. У украинских электриков, борющихся с иранскими дронами, нет отдыха», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Херсонской области в ближайшее время будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах.

«Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину», — сообщил президент Украины.

При этом он напомнил, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна.

«Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах», — попросил Зеленский.

Ранее Курсор сообщал, что у президента Украины показали, как строится стена на границе с Беларусью.

Также Курсор писал, что в рф начали осознавать грядущий крах империи.

Помимо этого, министр обороны Великобритании заявил, что у кремля еще достаточно пушечного мяса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!