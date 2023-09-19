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Все охвачено огнем — опубликовано видео последствий смертельной атаки рф по Львову

10:04, Сегодня
Новости СНГ
пожар огонь фото
Фото: pixabay.com
Службы экстренной помощи Украины опубликовали видео пожара на складе во Львове,

Сегодня рано утром рф* атаковала Львов на западе Украины.

Губернатор области Максим Козицкий сообщил, что 26-летний мужчина получил ранения в результате трех ударов по промышленным складам. Из-под завалов также достали женщину. Она не пострадала.

«Хочу подчеркнуть, что это были обычные промышленные склады. Ничего военного в них не хранилось», — сказал он.

Позже стало известно, что под завалами нашли тело погибшего мужчины.

На видеозаписи и фото видно, как склады полностью охвачены огнем. Спасатели все еще работают над ликвидацией пожара.


Курсор писал, что появились фото российской подлодки за 300 млн долл, получившей повреждения после ракетной атаки.

Кроме того, среди российской элиты возникла паника после серии ударов по Крыму и москве - Фейгин.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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