Всех на всех: Украина и россия ведут переговоры по обмену пленными

Буданов встретился с общественными организациями и представителями семей украинских пленных и сказал, что переговоры касаемо обмена военнопленными с *россией – достаточно изнурительный процесс. Например, последний обмен, в рамках которого Украина вернула 215 воинов, готовили более 2 месяцев.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
По словам главы разведки, Украины продолжает работу над обменами пленных. В частности, ведутся переговоры по обмену «всех на всех». Также кипит работа по отдельным обменам.
«Украина работает, чтобы вернуть каждого военнопленного. Многие вещи нельзя раскрывать сейчас, а только в конце, по возвращении всех наших воинов», – рассказал секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов.
Буданов утверждает, что обмен военнопленных является тяжелым и болезненным процессом, но «обмен 21 числа открывает новые возможности» для украинской стороны.
«Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости, до реабилитации и восстановления», – добавил он.
На встрече обсуждали пограничников, морских пехотинцев, военных моряков, нацгвардейцев, разведчиков и военных – как рядовых, так и офицеров и срочников. Также обсуждались те, кто, в соответствии с Женевскими конвенциями, считаются не комбатантами – украинские медики и, например, музыканты оркестра морской пехоты.
По словам представителей Координационного штаба, что не комбатантов необходимо вернуть в соответствии с международным правом.
Ранее мы рассказывали о том, к чему может привести ядерный шантаж путина.
Также «Курсор» сообщал, что российский публицист объяснил, почему путин повысил ставки в войне.
Помимо этого, разведка Украины перехватила разговор, где мать солдата рф жалуется, что командование бросает их детей умирать.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!