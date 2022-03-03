Всемирный банк остановит все программы в России и Беларуси

Банк заявил, что не одобрял новых кредитов Беларуси с середины 2020 года, когда США ввели санкции против этой страны. И не одобрял никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года.

Всемирный банк в среду заявил о немедленном прекращении всех программ в России и Беларуси после вторжения России в Украину и «военных действий против народа Украины».

В заявлении банка говорится, что он не одобрял никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Банк заявил, что не одобрял новых кредитов Беларуси с середины 2020 года, когда США ввели санкции против этой страны в связи со спорными президентскими выборами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти. Евреи, которые решили записать видеообращение, являются жильцами дома для пожилых лиц в Киеве и сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских бомб.

Кроме того, наш сайт писал, что российские военнопленные говорят, что их «использовали как мясной щит». Один из пленных предупредил свою мать, чтобы она не создавала слишком много проблем дома. «Если ты начнешь шуметь, за тобой начнет охотиться ФСБ».

Еще мы сообщали, что Зеленский на иврите призвал евреев массово выступать против российского вторжения.

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