Всемирный банк подсчитал, сколько понадобится средств для восстановления Украины

Поврежденная энергосистема Украины, а также уничтоженные объекты инфраструктуры потребуют многочисленных денежных вливаний, которые превысят первоначальные оценки.

После ракетных ударов россии, которые были нацелены на энергетическую систему инфраструктуры Украины и повредили ее более чем на 40%, стоимость восстановления Украины значительно превысит ранее прогнозируемые суммы.

Такую информацию предоставляет Reuters.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что прогнозируемые затраты на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов «значительно вырастут».

Согласно его данным, учитывая очевидную цель россии разрушить электросети, энергосистему и другую инфраструктуру, восстановление будет дорогостоящи, а сумма работ будет огромной.

«Суммы ошеломляют. Это изматывающая война, и она очень разочаровывает», — сказал президент Всемирного банка.

Всемирный банк уже выделял Украине 18 миллиардов долларов.

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