Встреча кадырова и путина — правозащитник указал на любопытную деталь

Ломаев предполагает, что видео со встречи кадырова и путина было снято намного раньше.

В последнее время появляется больше слухов о ухудшении состояния здоровья рамзана кадырова*. Видеоматериалы с главой Чечни, включая видео со встречи кадырова и путина, которые выходят в эти дни, наводят на мысль, что они были сняты значительно ранее.

Об этом 24 телеканалу сообщил правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев. Он предполагает, что эти записи используются для поддержки мифа о том, что кадыров находится в активной форме.

Ломаев отметил, что сложно поверить в то, что видеозапись со встречи кадырова с путиным свежая. Ведь все знают, насколько кадыров активен в социальных сетях. По его словам, кадыров очень самовлюбленный и постоянно стремится что-то доказать, поэтому создает разнообразные видеозаписи.

«Эти ролики, где он встречается с разными людьми, вызывают большие сомнения», — отметил Ломаев.

По его мнению, чеченское общество поверит в то, что кадыров находится в нормальном состоянии, только когда он, вынув мобильный телефон из кармана, выйдет в прямой эфир, используя одну из социальных платформ.

Общественный деятель из Республики Ичкерия подчеркнул, что он не утверждает, будто кадыров мертв. Речь идет о том, что этот человек либо в тяжелом состоянии, либо в коме. А видеозаписи применяются для поддержки мифа о том, что с кадыровым все в порядке.

По словам Ломаева, для него все эти видеозаписи были созданы до момента, когда кадыров оказался в критическом состоянии в московской больнице. Он допускает, что встреча кадырова с путиным действительно имела место, но с большой долей вероятности она произошла до госпитализации кадырова.

Курсор писал, что в ISW пояснили, с какой целью путин встречался с кадыровым, если такая встреча вообще имела место.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!