Вступит ли Беларусь в войну: врачам запретили покидать страну

По состоянию на 2 июля в Гомельской области Беларуси продолжается вручение повесток через военные комиссариаты. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на утреннем брифинге.
Кроме того, как добавляют в Генштабе Вооруженных Сил Украины, врачей проинформировали о запрете на выезд за пределы страны.
Такие меры в Беларуси продолжаются в рамках мобилизационных учений, которые были продлены с 1 по 9 июля.
Еще 30 июня у украинской стороны уже была информация о том, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей изучают возможность скрытой мобилизации населения.
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!