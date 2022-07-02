Вступит ли Беларусь в войну: врачам запретили покидать страну

Последние недели весь мир затаив дыхание ждет, вступит ли Беларусь в войну с Украиной. И хотя многие украинские эксперты считают это маловероятным, риск все равно остается.

По состоянию на 2 июля в Гомельской области Беларуси продолжается вручение повесток через военные комиссариаты. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на утреннем брифинге.

Кроме того, как добавляют в Генштабе Вооруженных Сил Украины, врачей проинформировали о запрете на выезд за пределы страны.

Такие меры в Беларуси продолжаются в рамках мобилизационных учений, которые были продлены с 1 по 9 июля.

Еще 30 июня у украинской стороны уже была информация о том, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей изучают возможность скрытой мобилизации населения.