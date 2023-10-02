ВСУ обстреливают россиян секс-игрушками в виде головы путина – забавное фото

Эти оригинальные боеприпасы смогли отпечатать с помощью 3D-принтера.

Солдаты ВСУ начали пользоваться необычными снарядами для беспилотников, выполненными в виде фаллоимитаторов с головой президента *рф владимира путина.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

На первом снимке видно, как военнослужащий держит в руках FPV-дрон. К последнему, используя черную липкую ленту, примотали секс-игрушку с головой кремлевского диктатора. На следующем снимке показали несколько таких "снарядов", выполненных в оранжевом и фиолетовом цвете.

"Пилоты FPV-камикадзе с юмором", – поделился Ермак.

В украинском IT-медиа dev.ua поделились подробностями о дронах с необычной полезной нагрузкой. Утверждается, что сперва энтузиасты разработали модель боеприпаса, по внешнему виду напоминающий искусственный половой член, часть которого сделали в виде головы путина. После необычные боеприпасы смогли отпечатать с помощью 3D-принтера и наполнить взрывчатым веществом.

Ранее мы писали, что дроны атаковали завод рф по производству ракет.

Также "Курсор" сообщал, что мэрия москвы слила данные о секретных объектах российских силовиков.

Помимо недавно в россии резонансно объяснили установку бюста Сталина на мемориале расстрелянных в 1939 году.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!