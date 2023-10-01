Там считают, что "все логично и понятно".

В *тверской области (россия) в мемориальном комплексе "Медное" появился бюст Иосифа Сталина, что директор этого места назвал логичной инициативой.

Об этом сообщает издание "Подъем".

Стоить отметить, что мемориал посвящен памяти жертв политических репрессий. Там похоронены, среди всего прочего, расстрелянные в 1939 году польские военнопленные.

"Это же эпоха. Они, что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите какую-нибудь нестыковку? Все логично, понятно", – заявил руководитель "Медное" Александр Чуносов.

По мнению директора, установка бюста Сталина не является восхвалением вождя СССР, а только демонстрацией виновника репрессией.

"Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий – люди сами себя репрессировали?", – добавил он.

Впрочем, бюст не содержит какую-либо подпись, которая могла бы подтвердить подобное намерение дирекции мемориала подтверждала. Интересно, что Сталин на этом мемориале не в "одиночестве" – там также размещены бюсты Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!