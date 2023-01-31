ВСУ отбили Бахмут, Угледар и еще 12 городов — Генштаб Украины

Не считаясь с огромными потерями, путин готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на полгода.

Несмотря на то, что российские захватчики продолжают попытки наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях, украинские силы обороны отбили атаки войск рф* около 14 населенных пунктов.

Об этом информирует Генштаб ВСУ Украины.

В утренней сводке сообщается, что за минувшие сутки были отражены атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Спорное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар Донецкой области.

Противник продолжает попытки наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся при этом большие потери. Он ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском и Запорожском направлениях обороняет ранее захваченные рубежи.

«Отмечается уныние личного состава подразделений российской федерации из-за решений собственного военно-политического руководства и истощения личного состава от интенсивности боевых действий», – информирует Генштаб.

По оценкам Института изучения войны (ISW), российский президент путин, не считаясь с огромными потерями, готов затянуть полномасштабную войну против Украины еще на шесть месяцев.

В частности, россияне штурмуют Угледар, вероятно, пытаясь отодвинуть ВСУ подальше от так называемого «крымского коридора».

Аналитики уверены, что активизация оккупантов на Донецком направлении направлена на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению. Сами же оккупанты, как прогнозируют в ISW, готовятся к большому наступлению в Луганской области.

Ранее Курсор писал, что Израиль передал Украине бронированные машины скорой помощи.

Также интересно, что популярный российский поисковик блокирует изображение путина по запросу «бункерный дед».

Кроме того, бывший израильский чиновник поскандалил с российским пропагандистом соловьевым.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!