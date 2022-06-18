ВСУ показали, как нашли и уничтожили замаскированные позиции россиян

В сеть попали кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов врага, а также 4-х плавучих бронетранспортеров МТЛБ.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков на своих территориях. Особенно эффектно и эффективно получается, когда подразделения разных сил сотрудничают друг с другом, говорят бойцы.

Видео уничтожения техники рф* обнародовал ДФТГ «Хартия», первый добровольческий батальон из города-героя Харькова.

На опубликованном видео хорошо виден результат взаимодействия Национальной гвардии Украины, ДФТГ «Хартия» и 40-й артиллерийской бригады ВСУ.

На кадрах, которые попали в соцсети, можно рассмотреть уничтожение замаскированного склада боеприпасов, а также четырех плавучих бронетранспортеров МТЛБ российских захватчиков где-то в Харьковской области.

Отметим также, что число убитых солдат рф растет с каждым днем. Так, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 18 июня ликвидировали около 33 350 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!