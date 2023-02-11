Бойцы ВСУ показали, как украинская артиллерия «крошит» технику россиян на Донбассе

Украинские военные продолжают «крошить» вражеские войска, несмотря на их численное преимущество. На спутниковых снимках видно, что поля Донбасса усеяны уничтоженной техникой российской армии. Однако россияне продолжают пытаться продвигаться вперед буквально по трупам своих сослуживцев, выполняя преступные приказы кремля, которому нужно показать обществу хоть какие-то победы.

В 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев выложили в сеть кадры одного из недавних боев. На видео можно рассмотреть, как украинская артиллерия уничтожает технику рф.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.