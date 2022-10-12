Взрыв на Крымском мосту: ФСБ назвала организаторов «теракта»

СМИ сообщают, что фсб рф* якобы установила соучастников «теракта на Крымском мосту».

В фсб заявили, что взрыв на Крымском мосту организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом пишут российские СМИ, в частности, пропагандистское издание риа новости.

Согласно информации российских спецслужб, бомба была закамуфлирована в рулоны с полиэтиленовой пленкой, общий вес которых составлял свыше 22 т.

Также россияне выяснили, что в начале августа груз отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Перевозить груз помогали граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

Кроме этого, фсб якобы установила 12 соучастников «теракта на Крымском мосту». Восемь человек уже задержаны.

Также обнародовано видео досмотра фуры, которая взорвалась на Крымском мосту и ее рентгеновский снимок.

Ранее Курсор писал, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Вскоре стало известно, что пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения. После начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!