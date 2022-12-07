Взрывы на российских аэродромах: каким может быть ответ москвы

На этой неделе на российских аэродромах под Самарой и в Курской области произошли взрывы.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, после недавних взрывов на российских аэродромах «энгельс» и «дягилево» военное командование россии* может приказать провести передислокацию бомбардировщиков дальнего действия, которые ранее стояли на этих аэродромах.

Об этом спикер заявил в эфире телеканала «Киев».

По его словам, самолеты, которые получили повреждения в результате взрывов, будут восстанавливать в течение длительного времени. Однако, это может незначительно повлиять на ситуацию и Украине от этого будет «не легче». Он добавил, что россия имеет достаточное количество стратегической авиации.

Игнат отметил, что на взрывы, которые как заявляют в москве, произошли по неизвестным причинам, отреагировали кв москве.

«Может, будут сделаны меры по перемещению техники. Каждый «хлопок» нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать», — сказал спикер.

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