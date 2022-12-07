Россия впервые в боевых условиях потеряла Ту-95: фотофакт

Для россии потеря даже одного Ту-95МС – это весомый удар.

Тяжелый бомбардировщик-ракетоноситель Ту-95МС, являющийся основным самолетом стратегической авиации рф*, впервые был поражен во время боевых действий. В сети уже появились качественные спутниковые снимки авиабазы ​​»Энгельс», где 5 декабря произошел взрыв.

Satellite images that confirms serious damage to a TU-95 at Engels Airfield pic.twitter.com/I08M3nDMEv — AlexandruC4 (@AlexandruC4) December 6, 2022

Как пишет Defense Express, на кадре отчетливо виден залитый пеной Ту-95МС на площадке аэродрома, что говорит о пожаре на борту самолета. При этом это первый случай, когда этот самолет получил повреждение во время боевых действий.

Как отмечают эксперты, спутниковый снимок не может показывать реальное состояние машины. «Но в любом случае Ту-95МС будет направлен на восстановление. То есть этот самолет выведен из строя и является потерей «вкс» рф, окончательной или временной — зависит от того, будут ли его ремонтировать и сколько времени займет его ремонт», — пишут в Defense Express.

Также отмечается, что этот самолет был в летном состоянии, о чем говорит перемещение самолетов по авиабазе, которое прослеживается на спутниковых снимках сделанных в разное время еще до атаки по авиабазе.

«Для «вкс» рф потеря любого Ту-95МС – крайне болезненное событие. В целом, в рф, по оценке Military Balance на 2021 год, было 60 Ту-95МС, реальное количество боеспособных неизвестно», — сообщили эксперты.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!