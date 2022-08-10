Взрывы в Крыму спровоцировали серьезную панику среди россиян на полуострове

Представитель организации КрымЅОЅ Денис Савченко предупредил, что введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы, вероятно, будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное к власти население.

Вчерашние взрывы в Крыму вызвали серьезную панику среди граждан рф* на полуострове. Начался их массовый выезд с полуострова.

Об этом сообщает председатель правления КрымЅОЅ Денис Савченко во время телемарафона.

По его словам, официально об эвакуации сообщено не было. Новофедоровку и Новомихайловку, которые очень близко расположены к военному аэродрому, закрыли на въезд.

По словам Савченко, после взрыва появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория-Симферополь.

Савченко считает, что введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное к власти население, а это этнические украинцы и крымские татары.

Он также рассказал, что последние несколько граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма лишали собственности на жилье. Эта практика может быть продолжена, предположил он. Он также предположил, что сейчас, когда оккупанты в панике и боятся действий ВСУ, они могут активно прибегать к преследованиям, похищениям и запугиваниям людей, к нарушениям прав человека.

Он также добавил, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоны Крыма.

Как писал «Курсор», во вторник на авиабазе рф в Крыму прогремели одновременно несколько взрывов. Именно с этой авиабазы вылетали самолеты бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

Также мы сообщали о новом анекдоте от медведева: абсурдные идеи о планах Запада.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!