Стали известны подробности взрывов военной базы рф в Крыму

Разрушенная российская авиабаза в Крыму расположена на расстоянии 200 км от линии фронта. Пророссийские СМИ уверяют, что на базе сдетонировали боеприпасы.

Во вторник на авиабазе рф* в Крыму прогремели одновременно несколько взрывов. Именно с этой авиабазы вылетали самолеты бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

Как предположили военные аналитики из OSINT, вероятно, ВСУ отработали по классической схеме: AGM-88 HARM вывели из строя РЛС/ПВО, а дальше в пробитое «окно» залетели пока еще не анонсированные ATACMS.

Местные жители сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в сторону авиабазы в Новофедоровке из Евпатории.

Тем временем российское командование уже объявило, что произошла детонация авиационных боеприпасов. Однако пляжи опустели, в Крыму паника, люди массово выезжают с близлежащих территорий. При этом пропагандисты успокаивают россиян и выгоняют людей на пляжи.

По словам экс-советника главы МВД Виктора Андрусив, ракеты с дальностью 200-300 км уже в Украине на вооружении.

«Курсор» писал, что израильский офицер рассказал, почему украинским военным выгодны наступления рф на юге. Украина сейчас имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий, отметил офицер Виктор Верцнер.

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Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!