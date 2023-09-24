Взрывы в курске в рф — в украинской разведке сообщили о «прилетах» в важные объекты

Первый беспилотник атаковал здание фсб.

В воскресенье утром, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание фсб* в центре города курск в рф. Однако, спустя пару часов, был еще один прилет – на этот раз на нефтеперерабатывающий завод в городе.

Источники 24 канала в разведке сообщают, что это было прямое попадание дрона в здание.

На видеозаписях, сделанном после прилетов в курске, видно, как дым поднимается над пораженными зданиями. Губернатор региона роман старовойт, комментируя прилет по зданию фсб, заявил, что в результате атаки крыша «административного здания» пострадала лишь незначительно. Однако, повторимся, источник в украинской военной разведке сообщил, что это было «прямое попадание» в офис фсб. Курская область рф граничит с северной Украиной и за последние месяцы подверглась нескольким ударам беспилотников. Удар был нанесен после того, как генерал, возглавляющий наступление Украины на юге, заявил, что страна прорвала позиции рф в Запорожской области и рассчитывает на дальнейшие прорывы.

Курсор писал о первом взрыве в курске: смотрите видео здесь.

Мы также сообщали о втором взрыве в курске.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!