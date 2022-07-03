Взрывы в российском Белгороде: рф обвиняет Украину, но на фото зафиксирован российский снаряд

Жертвовать своими людьми вошло в традицию у российских властей и в частности путина, который на пути к своей цели не останавливается перед кровью не только чужого, но и своего народа.

В Белгороде, который находится на территории рф* максимально близко к украинской границе, утром в воскресенье, 3 июля, произошли взрывы. Повреждено 11 многоэтажек, 39 частных домов, есть 3 погибших и 4 раненых.

Российские СМИ обвинили в нанесении ударов украинскую сторону. Однако губернатор области Гладков сообщает, что это сработало российское ПВО по неизвестному объекту.

Интересен тот факт, что на фото в жилых домах люди заметили застрявший движок от российского снаряда «Панцирь-С», которого нет на вооружении Украины. На первом видео видно, как взрывается что-то в небе, а потом происходит взрыв на земле.

Украинские военные подозревают, что армия рф занимается неумелыми провокациями не только с целью очернить Украину перед мировым сообществом, но и оправдать жестокие убийства украинцев в мирных городах и пояснить россиянам массовую мобилизацию.

«Курсор» публиковал видео взрывов: украинские войска нанесли авиаудары по аэродрому в оккупированном Мелитополе. Захваченный российскими оккупантами аэродром в украинском Мелитополе был обстрелян ВСУ утром в воскресенье.

Также мы сообщали, что россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж. После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!