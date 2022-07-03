Видео взрывов: украинские войска нанесли авиаудары по аэродрому в оккупированном Мелитополе

Захваченный российскими оккупантами аэродром в украинском Мелитополе был обстрелян ВСУ утром в воскресенье.

Украинские власти напоминают захватчикам из рф*, что не оставят ни одного города в их руках. Оккупированные города на юге и востоке Украины сопротивляются российской агрессии: партизанские движения, взрывы поездов, атаки на местах.\

Украинские СМИ сообщили о массированном ударе в районе местного аэродрома в Мелитополе на юге Украины, где базируются российские военные и авиация.

В сети появилось видео от местных жителей, подтверждающее успешные попадания ВСУ по вражеским объектам.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, который сам также побывал в плену у захватчиков, но был освобожден в рамках обмена пленными, сообщил: «Сегодня ночью ВСУ вывели из строя одну из четырех военных баз рашистов. Нанесено более 30 ударов по российской военной базе. Оккупанты пытаются распространить информацию, что был обстрел мирных районов. Этого не было!»

Федоров заявил: «ВСУ сделают все, чтобы вернуть мирную жизнь в Мелитополь».

«Курсор» сообщал, что бушует битва за ключевой город Украины: Зеленский выступил с заявлением.

Также мы писали, что россия усиливает в западных странах промышленный шпионаж. После рекомендаций путина активизировать деятельность внешней разведки европейские страны ожидают со стороны рф роста шпионажа в ключевых промышленных отраслях.

Редакция информировала, что российские солдаты отправили тысячи жителей Мариуполя в тюрьмы, похожие на концлагеря.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!