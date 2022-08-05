Ядерная опасность: российские военные обстреляли Запорожскую АЭС

Сотрудники атомной электростанции не могут эвакуироваться с территории. Они сообщают о российских артиллерийских обстрелах и опасаются экологической катастрофы.

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которая захвачена армией рф*, была обстреляна местными оккупантами.

Об артобстреле сообщил мэр Энергодара, города-спутника Запорожья, Дмитрий Орлов.

На АЭС оборваны две линии электропередачи, повреждено распределительное устройство, необходимое для функционирования энергоблоков. В сети показали видео горящего ядерного объекта.

Также, по словам мэра города, обстреляны жилые кварталы города. В большинстве микрорайонов пропал свет, водоснабжение и интернет.

Жители города рассказывают, что военные рф пытаются спровоцировать экологическую катастрофу, обстреливая сами себя в Энергодаре.

Украинских сотрудников станции не выпускают с территории. Сотрудники, которых россияне завезли туда, срочно эвакуируются.

Американские эксперты объяснили, что россия ведет обстрелы Запорожской АЭС, чтобы запугать страны Запада ядерной катастрофой, а также снизить их желание помогать Украине оружием.

При этом военную технику рф размещает непосредственно на территории АЭС, а после оттуда обстреливает украинские позиции. Госсекретарь США Блинкен обвинил кремль в том, что они используют ЗАЭС, как ядерный щит.

Российские СМИ уже обвинили в обстрелах ВСУ. Но украинская сторона называет это российской провокацией.

«Курсор» писал, что в Украине пояснили, чем грозит «замораживание» войны.

Также мы сообщали, что бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лиц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!