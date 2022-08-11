Ядерный шантаж: российские оккупанты обстреляли второй энергоблок Запорожской АЭС

Со стороны Запорожской АЭС местные жители увидели поднимающийся дым.
Энергоатом сообщает, что оккупанты снова обстреляли крупнейшую атомную станцию Европы. «11 августа оккупанты подвергли обстрелам Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять «прилетов» в комендатуре станции. И еще пять прилетов в районе пожарной части. Вследствие обстрелов работники станции не смогли вовремя сменится после окончания смен», — прокомментировали Энергоатоме.
Российские СМИ заявили что горит второй энергоблок ЗАЭС.
Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что рф начала реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
В G7 призвали оккупантов незамедлительно передать ЗАЭС под контроль Украины.
Котин предупредил: «ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие с Запорожской АЭС, если рф начнет отключать ее от украинской энергосистемы. Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать».
Публицист Андрей Пионтковский заявил, что путин планирует подорвать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Украину. «Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. И тот же прием, благодаря которому пришел к власти», — уверен корреспондент.
По его словам, это связано с невозможностью напрямую применить ядерное оружие, поскольку путину за это угрожают последствиями.
«Курсор» писал, что в Украине рассказали, при каком условии возможен диалог с москвой.
Также мы сообщали ранее, что по словам министра юстиции Дениса Малюська, представители россии присылают сигналы о готовности возобновить переговоры, но при этом озвучивая свои ультиматумы, среди которых есть пункт, похожий на капитуляцию Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!