Госдума рф ратифицировала аннексию оккупированных территорий Украины

По словам главы российского парламента, это — «единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима».

Государственная дума российской федерации* единогласно ратифицировала «договоры о присоединении» к россии оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер российского парламента вячеслав владин.

В частности, он отметил, что с сегодняшнего дня, 3 октября, «в российской федерации — 89 субъектов».

«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав российской федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», — написал владин.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором осудил «мошенническую» попытку путина захватить земли, составляющие почти пятую часть территории Украины, и заявил, что США всегда будут соблюдать «международно признанные границы».

Кроме того, Соединенные Штаты в пятницу ввели широкомасштабные санкции, связанные с рф, в отношении сотен людей и компаний, в том числе членов законодательного органа, военных и центрального банка, в ответ на заявление москвы о том, что она аннексировала часть Украины.

Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!