Залужный оставил путину два месяца: политолог рассказал о планах ВСУ

«В начале мая Залужный возьмет Мелитополь. Сейчас ВСУ стоят в 84 км от города», — считает Пионтковский.

Падение режима путина* произойдет после операции ВСУ по освобождению Мелитополя.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

«Я прихожу к двум сценариям. Сценарий первый: март-апрель, два месяца в течение которых пройдет наступление ВСУ, массированное движение танковых колонн, бронетехники, в общем весь этот «Арсенал Победы». Самолёты, дальнобойные ракеты — все это уже будет. В начале мая Залужный возьмет Мелитополь. Сейчас ВСУ стоят в 84 км от города.

А потом второй сценарий: в генштабе рф с самого начала было глухое недовольство решением путина провести атаки в феврале. Но виноват будет не фюрер, а генералитет, ну как всегда», — сказал политолог.

Пионтковский считает, что российские генералы в течение двух месяцев могут ликвидировать путина.

«Генералы не будут ждать, может случиться военный переворот. Провал такого масштаба станет тригером для обострения отношений в Кремле», — заявил публицист.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!