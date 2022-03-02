Западные страны и частные компании продолжают вводить санкции против России

После того как почти все западные страны ввели жесткие санкции против РФ частные компании начали тоже выражать поддержку Украины — крупные компании просто уходят с рынка России.

С каждым днем все больше стран вводят санкции против РФ на фоне продолжающейся войны в Украине.

Киностудия Universal приостанавливая прокат фильмов в России. Это последняя компания из «большой голливудской пятерки», которая ввела санкции против оккупантов.

Великобритания ввела новые санкции против России, включая запрет на посещение портов российским кораблям. Также Британия ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Активы фонда, если их найдут, будут заморожены.

American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

Компания Apple подтвердила остановку продаж всех продуктов в России из-за событий в Украине. Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

Также работу в РФ уже прекратили Volvo, Volkswagen, Skoda, Cadilac, Buick, GM, Chevrolet, Jaguar, GMC и Audi.

Кроме того, Япония может ввести новые санкции против Беларуси уже на этой неделе. Страна намерена ограничить экспорт товаров.

Курсор ранее писал, что Мексика отказалась вводить экономические санкции против России. Президент Мексики заявил, что его страна не будет накладывать никакие санкции на Россию так как Мексика «хочет иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира».

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