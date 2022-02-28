Завершился первый раунд переговоров Украины и России

Украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров и едут в свои столицы для консультаций. Основной целью встречи было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины.

Переговоры России и Украины в Беларуси завершились. Члены делегаций покидают Гомельскую область. Они уезжают в свои столицы для консультаций перед новым раундом.

Переговоры продолжались около шести часов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал на брифинге, что основной целью было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

Следующая встреча украинской и российской делегаций пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни, сказал глава делегации РФ Мединский.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе.

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