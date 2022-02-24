Первые 16 часов войны Украины и России: главные события

Украинские воины крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору. Сообщается, что ситуация на всех направлениях контролируемая. Европа начинает вводить жесткие санкции против РФ.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 5:30 утра 24 февраля. Боевые действия продолжаются уже 16 часов.

Так, утром Путин заявил, что начата «спецоперация» в Украине. Россия ввела войска, мотивируя это неким «геноцидом» русскоязычного населения, а также расширением НАТО на Восток.

При этом, на экстренном заседании Совбеза ООН генеральный секретарь Гутерриш призвал российского президента остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о полном разрыве дипломатических отношений с РФ.

Утром над украинскими городами выли сирены, жителям Киева и Харькова пришлось прятаться в метро.

К сожалению, к 21:00 глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли Чернобыльскую АЭС под контроль.

Точных данных о погибших нет. В Офисе президента Украины заявили, что ВСУ потеряли 40 человек. К вечеру — 13 человек в Херсонской области, а также 22 человек в Одесской области. О точных потерях со стороны РФ пока данных нет.

ОБСЕ начала эвакуацию своих представителей из Украины.

Европейские страны приостановили выдачу виз россиянам. В частности, это сделали Латвия и Чехия.

Российский рубль рухнул. Так, доллар в РФ стоит 89 рублей. А вот евро достиг 100 рублей. Это хуже дефолта 1998 года.

Сам Владимир Путин объявил войну в Украине «вынужденной мерой».

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против российских компаний: Аэрофлота, ОАК, ОСК, Ростеха. Также замораживаются все активы ВТБ. Акции этого банка рухнули за день более чем на 42 процента.

В 44 городах РФ начались пикеты и протесты против войны в Украине. Задержано более 850 человек.

Что же касается Донбасса, то на Донецком направлении опаснее всего было в районах населённых пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик. Сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.

Ранее Курсор сообщал, что главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну.

Кроме того, мы писали, что российские войска обстреливают больницы в украинских регионах.

Еще напомним, что немецкий фотокорреспондент снял в Чугуеве Харьковской области результат ракетного удара по жилому дому.

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