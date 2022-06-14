Зеленский назвал условие возобновления переговоров с россией

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что времени на разговоры, не приносящие результатов, уже нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова разморозить мирные переговоры с россией*, если противник действительно захочет положить конец войне.

Об этом заявил Зеленский в интервью изданию ZDF.

По словам главы государства, в настоящее время «нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем». Зеленский добавил, что переговоры могут возобновиться, если другая сторона также готова положить конец войне.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры между Украиной и россией будут возобновлены, но не сегодня и не на условиях российской стороны. Подоляк заявил, что россия через европейское сообщество и элиту пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, считая, что сейчас «они находятся на пике своей готовности».

Ранее «Курсор» писал, что у Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией. Война может закончиться только разгромом рф, заверили в Офисе украинского президента. В ином случае, украинские воины просто не сложат оружие.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!