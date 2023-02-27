Зеленский о новой атаке рф: День начался с иранских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, упомянув об использовании *россией иранских дронов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, «день начался с атаки иранскими дронами». 11 из 14 беспилотников удалось сбить, но были и попадания. Трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения, двое погибли.

Зеленский заявил, что Украина поэтому и нуждается в авиационном компоненте ПВО – современных боевых самолетов, которые могут защитить все украинские территории от «российского терроризма».

«ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией», – сказал он.

Украинский лидер добавил, что летчики, зенитчиками, все воины и специалисты Воздушных сил уже сейчас проделывают огромную работу, но полная защита неба возможно лишь тогда, когда будет убрано «авиационное табу в отношениях с нашими партнерами».

Сегодняшним же вечером в украинском городе Днепр заметили иранский беспилотник, пролетающий над жилыми кварталами.

Кроме этого Зеленский сегодня провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен, которую он поблагодарил за системные шаги по наращиванию санкционного давления против рф. Также он призвал и дальше ужесточать санкции, чтобы кремль не мог финансировать войну.

Ранее глава разведки Украины сказал, что война Украины против россии на самом деле должна была начаться не в 2022 году.

Также «Курсор» сообщал, что Запад поставил Украине ультиматум.

Помимо этого в Тель-Авиве состоялась церемония, посвященная годовщине войны в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!