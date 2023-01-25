Зеленский о поставках танков: Историческое достижение, мы победим

Украинский лидер назвал условие, при котором «тирания уже не поднимется».

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о новых анонсированных поставках танках для ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер поблагодарил все союзные государства за то, что они готовы к передаче современных и крайне необходимых для войны против *россии танков.

«Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас», ‒ сказал он.

По словам Зеленского, ключевыми факторами теперь являются скорость обучения украинских военных и поставок военной техники в Украину, а также объем танковой поддержки. Он утверждает, что нужно сформировать «такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется».

Также отметим, что сегодня президент Украины празднует свое 45-летие. Он поблагодарил за «очень трогательные слова поддержки и приветствия», которые он получил от многих людей.

«Делаем все ради победы Украины. И она будет. Слава Украине!», ‒ добавил Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине 31 танка Abrams и заявил об освобождении Крыма.

Также «Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали ключевой сценарий завершения войны с рф.

Помимо этого в СНБО Украины предположили, когда может начаться новое наступление россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!