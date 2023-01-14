Зеленский о ракетной атаке рф: Количество погибших растет с каждым часом

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение, посвященное массированной ракетной атаке *рф, произошедшей сегодня, 14 января.

Публикация вышла в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, вс рф атаковали Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города. В городе Днепр ракета разрушила жилой дом. Сразу после этого Зеленский пообещал найти «всех причастных к этому террору».

По его словам, сейчас удалось спасти десятки человек – раненых и травмированных, им оказывают помощь. Спасатели продолжают разбор завалов, который продлится всю ночь.

«Сколько всего людей под завалами – пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым временем… Мои соболезнования родным и близким», – сказал он.

Зеленский утверждает, что среди более 30 запущенных по Украине в день ракет более 20 было сбито, что спасло сотни жизней. В связи с этим он поблагодарил Воздушные силы и всех остальных. Армии рф удалось попасть по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к сложной ситуации в Киевской и Харьковской областях.

«Можно ли остановить русский террор? Да. Можно ли это сделать иначе, чем на поле боя в Украине? Нет, к сожалению. Это можно и нужно сделать на нашей земле, на нашем небе, на нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах наших партнеров, и которого так ожидают наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть», – сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает украинскому народу, и добавил:

«Вечная память всем, чья жизнь унесла рашизм! Слава всем, кто защищает людей! Слава Украине!»

«Курсор» сообщал, что россия отменила обмен пленными с Украиной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.