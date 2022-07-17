Еще один британец попал в плен к российским солдатам

Гражданин Великобритании Джон Хардинг, который в последние годы был фельдшером в рядах полка «Азов», попал в плен к русским, сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.
Как видно из видео, Хардинг, которому более 50 лет, был захвачен боевиками марионеточной «ДНР». В «интервью» он просит помощи у премьер-министра Великобритании и говорит, что ему грозит смертная казнь.
Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними связываются представители британского МИДа. По данным СМИ, Хардинг, вероятно, был захвачен в мае вместе с другими бойцами «Азова».
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!