Еще один британец попал в плен к российским солдатам

Британец Джон Хардинг, который служил в рядах полка «Азов» в качестве медика, попал в плен к бойцам так нызываемой «ДНР» и попросил Бориса Джонсона помочь ему.

Гражданин Великобритании Джон Хардинг, который в последние годы был фельдшером в рядах полка «Азов», попал в плен к русским, сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.

Как видно из видео, Хардинг, которому более 50 лет, был захвачен боевиками марионеточной «ДНР». В «интервью» он просит помощи у премьер-министра Великобритании и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними связываются представители британского МИДа. По данным СМИ, Хардинг, вероятно, был захвачен в мае вместе с другими бойцами «Азова».